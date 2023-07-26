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سلامة: المنظومة "غسلت إيدها مني" منذ زمن وأنا أصبحت "كبش محرقة"

Lebanon 24
26-07-2023 | 15:00
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سلامة: لا أعتقد أنني قدتُ لبنان إلى الإنهيار بل كنت دائماً أسعى إلى خدمة لبنان وتأمين مصالحه والأكثرية تعلم أنني لست مرتكبًا وهي تقدّر ما فعلته ولو "عالسكت" و"الله يسامح" من لا يقدر ما قمت به
lebanon 24
27/07/2023 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ"فوري" ولن أجيب على أي سؤال حول "فوري" لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها
lebanon 24
27/07/2023 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: تبيَّن أنَّ التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج كان وراءها مجموعة استهدفتني لأسباب معيّنة وهذه المجموعة كلّفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدّم شكواه مع جمعيات "غبّ الطلب" وفي ظرف أسبوعين تم الإدعاء عليّ
lebanon 24
27/07/2023 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو "بيعمل اللي عليه"
lebanon 24
27/07/2023 01:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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