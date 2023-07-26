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سلامة: بعض الجهات تتمسك بالشعارات لتضييع الناس وإقناعهم بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق وهو المسؤول عن الانهيار لكن الجميع صُدموا بأنَّ مصرف لبنان ما زال صامداً

Lebanon 24
26-07-2023 | 15:04
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