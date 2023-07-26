سلامة: حددنا للقرض السكني 800 مليار ليرة و 129 ألف عيلة اشترت منازل كما استفاد الآلاف من القروض التجارية والقروض المتعلقة بالبيئة لتأمين الطاقة البديلة كما استفاد 11 ألف طالب من التعليم

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