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سلامة: حددنا للقرض السكني 800 مليار ليرة و 129 ألف عيلة اشترت منازل كما استفاد الآلاف من القروض التجارية والقروض المتعلقة بالبيئة لتأمين الطاقة البديلة كما استفاد 11 ألف طالب من التعليم
Lebanon 24
26-07-2023
|
15:21
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