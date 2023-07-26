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سلامة: حددنا للقرض السكني 800 مليار ليرة و 129 ألف عيلة اشترت منازل كما استفاد الآلاف من القروض التجارية والقروض المتعلقة بالبيئة لتأمين الطاقة البديلة كما استفاد 11 ألف طالب من التعليم

Lebanon 24
26-07-2023 | 15:21
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سلامة: تسديد الودائع على الـ1500 ليرة هو للقروض السكنية والاستهلاكية بمعدل معين لمساعدة الناس أما القروض الباقية طالبنا بتسديدها بالعملة التي حصلوا عليها لكن قرارات قضائية سمحت للبعض بتسديد هذه القروض على الـ1500 ليرة ما خلّف خسائر لدى المصارف
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