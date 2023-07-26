سلامة: إدارة مصرف لبنان كانت مضبوطة ورواتب الموظفين كانت تبلغ سابقاً 155 مليون ليرة أما في العام 2018 فارتفعت 15% فقط لتتخطى الـ174 مليار ليرة

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