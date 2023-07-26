سلامة: ماريا آرينا جاءت إلى لبنان وادّعت العفة وهاجمتني ولهذا ادعيت عليها والقاضي الأوروبي الذي يرى كل هذه الحملات كيف يمكن له أن يحكم بموضوعية؟

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