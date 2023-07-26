سلامة: لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ"فوري" ولن أجيب على أي سؤال حول "فوري" لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها

Lebanon 24