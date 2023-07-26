سلامة: لا أعتقد أنني قدتُ لبنان إلى الإنهيار بل كنت دائماً أسعى إلى خدمة لبنان وتأمين مصالحه والأكثرية تعلم أنني لست مرتكبًا وهي تقدّر ما فعلته ولو "عالسكت" و"الله يسامح" من لا يقدر ما قمت به

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