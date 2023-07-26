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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي النقار في قلقيلية شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
26-07-2023 | 18:00
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