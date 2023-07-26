30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محافظ الجنوب يحدّد الثالث من آب موعداً لانتخاب رئيس جديد لبلدية صيدا ونائبه (صوت لبنان)
Lebanon 24
26-07-2023
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس بري أكد خلال لقائه الرئيس ميقاتي ضرورة عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان (الجديد)
Lebanon 24
الرئيس بري أكد خلال لقائه الرئيس ميقاتي ضرورة عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان (الجديد)
27/07/2023 09:56:21
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مكاري: الرئيس ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
Lebanon 24
مكاري: الرئيس ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
27/07/2023 09:56:21
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تولّى منصب رئيس "الديوان الأميري".. من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟
Lebanon 24
تولّى منصب رئيس "الديوان الأميري".. من هو السفير القطري الجديد في لبنان؟
27/07/2023 09:56:21
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر "جرس إنذار دوليّ" للبنان وسط توتر الجنوب: لإنتخاب رئيسٍ وإلّا!
Lebanon 24
آخر "جرس إنذار دوليّ" للبنان وسط توتر الجنوب: لإنتخاب رئيسٍ وإلّا!
27/07/2023 09:56:21
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق قصير.. شاهدوا آخر ظهور لماريتا الحلاني وزوجها في دبي (صور)
04:01 | 2023-07-26
26/07/2023 04:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
Lebanon 24
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
09:34 | 2023-07-26
26/07/2023 09:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي أثناء نومه... العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
تُوفي أثناء نومه... العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله (صورة)
05:05 | 2023-07-26
26/07/2023 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
03:15 | 2023-07-26
26/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:48 | 2023-07-27
روسيا: اكتشاف آثار متفجرات على سفينة دخلت ميناء أوكرانيا مؤخرا بموجب اتفاق الحبوب
02:45 | 2023-07-27
الخارجية الألمانية: نتابع بقلق التطورات في النيجر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس
02:33 | 2023-07-27
وزير خارجية النيجر: الانقلاب مغامرة خطيرة ستفشل مع مقاومة القوى الديمقراطية لها
02:31 | 2023-07-27
قوى الحرية والتغيير: الاتحاد الأوروبي دعانا لاجتماع تشاوري لوقف الحرب في السودان
02:30 | 2023-07-27
لقاء بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والنائب محمد رعد في مقر كتلة الوفاء للمقاومة
01:50 | 2023-07-27
وزير خارجية النيجر: "نحن السلطة الشرعية"
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 09:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact