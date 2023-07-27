Advertisement

أخبار عاجلة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-07-2023 | 00:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/07/2023 09:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو واستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الجلسة (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2023 09:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي يصل إلى موقع العملية قرب مستوطنة عيلي برام الله (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2023 09:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تخلي المسجد الأقصى من حراس وموظفي الإطفاء والإنذار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/07/2023 09:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:48 | 2023-07-27
02:45 | 2023-07-27
02:33 | 2023-07-27
02:31 | 2023-07-27
02:30 | 2023-07-27
01:50 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website