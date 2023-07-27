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رويترز: الرئيس الأوكراني يزور مدينة دينيبرو جنوب شرقي البلاد لبحث سبل توفير الإمدادات والدفاعات الجوية لخطوط القتال

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:28
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