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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجهات العسكرية تتحقق من صحة تقارير عن إطلاق صاورخ من جنين نحو مناطق إسرائيلية

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:40
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