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جلسة مجلس الوزراء لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري الآن بين الرئيس ميقاتي والوزراء الذين حضروا إلى السرايا
Lebanon 24
27-07-2023
|
03:56
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