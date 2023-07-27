Advertisement

أخبار عاجلة

انطلاق أعمال قمة " روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين يلتقي قادة "الاتحاد الإفريقي" قبيل انطلاق قمة "روسيا-إفريقيا"
lebanon 24
27/07/2023 12:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مصير أعمال "فاغنر" في إفريقيا؟
lebanon 24
27/07/2023 12:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: روسيا قوة "مزعزعة لاستقرار إفريقيا"
lebanon 24
27/07/2023 12:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مئات المعدات العسكرية بمعسكر لفاغنر في "بيلاروسيا"... هذا ما اظهرته صور الأقمار الاصطناعية
lebanon 24
27/07/2023 12:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:32 | 2023-07-27
05:30 | 2023-07-27
04:55 | 2023-07-27
04:54 | 2023-07-27
04:53 | 2023-07-27
04:37 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website