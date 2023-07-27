ميقاتي: الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة

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