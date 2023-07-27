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الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين على مشروع التعديلات القضائية

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:55
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