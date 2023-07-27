الوزيرة الرياشي لـmtv: على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أن يستلم والمخرج هو بالدعوة الى جلسة للبرلمان قد يُعطى فيها غطاء للصرف المالي لثلاثة أشهر

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