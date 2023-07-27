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الجزيرة: 1747 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل خلال الفترة الصباحية

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:50
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