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ميقاتي في دردشة مع الصحافيين: الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ ورياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:58
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