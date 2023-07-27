ميقاتي: بالنسبة الى الجلسة التشريعية نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقت أو سلفة موقتة إلى حين ضبط الأمور

Lebanon 24