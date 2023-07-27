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لبنان

جديد قضية الطفلة الضحية لين طالب.. الام والجد الى السجن؟ وهذه المعلومات بخصوص الـDNA

Lebanon 24
27-07-2023 | 07:12
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق والدة الطفلة لين طالب وجدها لامها. 
 
وفي التفاصيل فقد اصدرت نصار مذكرة توقيف وجاهية بحق والدة الطفلة لين طالب وجدها لامها خلال جلسة استجواب عقدت في سرايا طرابلس حيث كانت الام وفق معلومات "الجديد" متوترة جدا خلال الجلسة  وارجأت القاضية  نصار جلسة استجواب الجد ليوم الخميس المقبل لحين توكيله محامي اما الام فلم يتم تعيين جلسة لها 
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وكشفت مصادر الجدي  أن فحوصات الـ "DNA" التي تم  أخذها من اكثر من 40 شخصا من الطرفين ستصدر قريبا والتي على أساسها سيتم تحديد هوية الجاني
 
وكانت قضية الطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات أثارت غضب الرأي العام اللبناني، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب اكثر من مرة ما أدى الى دخولها المستشفى ووفاتها.
 
 
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