جديد قضية الطفلة الضحية لين طالب.. الام والجد الى السجن؟ وهذه المعلومات بخصوص الـDNA

أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق والدة الطفلة لين طالب وجدها لامها.



Advertisement وكشفت مصادر الجدي أن فحوصات الـ "DNA" التي تم أخذها من اكثر من 40 شخصا من الطرفين ستصدر قريبا والتي على أساسها سيتم تحديد هوية الجاني وفي التفاصيل فقد اصدرت نصار مذكرة توقيف وجاهية بحق والدة الطفلة لين طالب وجدها لامها خلال جلسة استجواب عقدت في سرايا طرابلس حيث كانت الام وفق معلومات "الجديد" متوترة جدا خلال الجلسة وارجأت القاضية نصار جلسة استجواب الجد ليوم الخميس المقبل لحين توكيله محامي اما الام فلم يتم تعيين جلسة لهاوكشفت مصادر الجدي أن فحوصات الـ "DNA" التي تم أخذها من اكثر من 40 شخصا من الطرفين ستصدر قريبا والتي على أساسها سيتم تحديد هوية الجاني

وكانت قضية الطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات أثارت غضب الرأي العام اللبناني، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب اكثر من مرة ما أدى الى دخولها المستشفى ووفاتها.