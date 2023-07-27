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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لسكاي نيوز عربية: من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته

Lebanon 24
27-07-2023 | 09:17
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