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ميقاتي لسكاي نيوز عربية: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش

Lebanon 24
27-07-2023 | 10:02
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ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لسكاي نيوز عربية: من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته
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27/07/2023 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/07/2023 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا بعد لقائها ميقاتي: كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وباجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
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27/07/2023 19:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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