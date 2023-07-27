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الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
Lebanon 24
27-07-2023
|
10:37
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