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أ ف ب عن الجيش الأوكراني: روسيا حاصرت جميع الموانئ الأوكرانية تقريبا منذ انسحابها من اتفاق الحبوب

Lebanon 24
27-07-2023 | 10:51
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