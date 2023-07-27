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الداخلية السورية: ارتفاع حصيلة انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق إلى 6 قتلى وأكثر من 23 مصابا (الجزيرة)
Lebanon 24
27-07-2023
|
14:50
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