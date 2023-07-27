باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان

Lebanon 24