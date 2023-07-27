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الخارجية السعودية: تسليم القائمة بأعمال سفارة الدانمارك مذكرة احتجاج تطالب بوقف أعمال تخالف القوانين الدولية

Lebanon 24
27-07-2023 | 19:00
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