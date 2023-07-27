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مكتب المستشار جاك سميث: توجيه تهم إضافية للرئيس السابق ترمب بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة

Lebanon 24
27-07-2023 | 19:18
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