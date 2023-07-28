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السفير الأميركي لدى السودان: نثمن جهود أكثر من 75 منظمة مدنية لإعلان مبادئ متفق عليها لإنهاء الحرب

Lebanon 24
28-07-2023 | 01:01
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