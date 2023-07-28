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رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ستُعلن اليوم عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 330 مليون دولار

Lebanon 24
28-07-2023 | 09:44
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