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المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية: يتم حاليا التعامل مع حريق محدود اندلع في أحد خطوط مصفاة نفط ميناء الأحمدي

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:18
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