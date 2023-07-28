Advertisement

أخبار عاجلة

قائد الدعم السريع: نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب (العربية)

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد الدعم السريع: ما زلنا نراهن على مساعي السعودية وأميركا للمساعدة بوقف الحرب (العربية)
lebanon 24
28/07/2023 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع: لن نفك الحصار على قادة الجيش السوداني في الخرطوم إلا من خلال اتفاق حل نهائي (العربية)
lebanon 24
28/07/2023 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع استخدمت أطفالا دون سن الـ15 في القتال (العربية)
lebanon 24
28/07/2023 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين (العربية)
lebanon 24
28/07/2023 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2023-07-28
12:34 | 2023-07-28
12:31 | 2023-07-28
12:22 | 2023-07-28
12:20 | 2023-07-28
12:15 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website