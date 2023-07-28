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مكتب الميزانية بالبيت الأبيض يعدل توقعات العجز الأميركي في عام 2023 إلى 1.543 تريليون دولار من 1.569 تريليون (الشرق)

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:03
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