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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل بسبب انتهاكات (الشرق)

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:15
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