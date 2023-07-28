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مجموعات عرين الأسود: نفذنا خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنيه دون إعلان (الجزيرة)

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:25
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