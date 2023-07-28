باسيل من الشوف: أخطأنا كلبنانيين بحق بعضنا وعدوّنا اسمه الغريزة الطائفية والفقر والهجرة وتوطين شعب وتغيير هوية لبنان بتهجير شعبه واستبداله بشعب ثان وإسرائيل الطامعة بأرضنا وثرواتنا

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