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باسيل من الشوف: أخطأنا كلبنانيين بحق بعضنا وعدوّنا اسمه الغريزة الطائفية والفقر والهجرة وتوطين شعب وتغيير هوية لبنان بتهجير شعبه واستبداله بشعب ثان وإسرائيل الطامعة بأرضنا وثرواتنا

Lebanon 24
28-07-2023 | 15:14
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