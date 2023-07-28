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باسيل: لن نقبل ان يفرض علينا احد رئيساً رغماً عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا بلا مقابل وطني كبير بحجم خياراتنا وقناعاتنا وطموحاتنا
Lebanon 24
28-07-2023
|
15:19
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باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
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