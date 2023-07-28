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باسيل: لن نقبل ان يفرض علينا احد رئيساً رغماً عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا بلا مقابل وطني كبير بحجم خياراتنا وقناعاتنا وطموحاتنا

Lebanon 24
28-07-2023 | 15:19
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باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
lebanon 24
29/07/2023 01:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: كوادر "التيار الوطني الحر" عتبوا علينا وهاجمونا في خلال أحداث 7 أيّار 2008 لأننا لم نشترط انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهوريّة والأخير طلب منهم حينها "إنو يحلّوا عننا"
lebanon 24
29/07/2023 01:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أعرف أننا خسرنا من شعبيتنا وهذا واقع نتقبله لأننا بالمقابل حققنا وحدة وطنية ونقاط قوّة للبنان
lebanon 24
29/07/2023 01:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: إذا وصلت إلى الرئاسة سأكون رئيساً لكل لبنان وعلينا مسؤولية وطنية لإخراج البلد من كبوتِه
lebanon 24
29/07/2023 01:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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