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المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول لـ"الجزيرة": تصريحات قائد الانقلاب تهدد الوحدة الوطنية للبلاد والرئيس كان على اتصال مع مسؤولين أجانب وقدموا له الدعم الكامل

Lebanon 24
28-07-2023 | 15:32
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