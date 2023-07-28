المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول لـ"الجزيرة": تصريحات قائد الانقلاب تهدد الوحدة الوطنية للبلاد والرئيس كان على اتصال مع مسؤولين أجانب وقدموا له الدعم الكامل

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