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وزير الخارجية السعودي يجدد مطالبة المملكة باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال المسيئة للقرآن

Lebanon 24
28-07-2023 | 17:06
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