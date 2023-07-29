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نصرالله: على حكومتي السويد والدنمارك أن تُدركا أنّ أمتنا لا تتحمل الإعتداء والإساءة إلى رموزها ومقدّساتها

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:36
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