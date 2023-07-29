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نصرالله: اذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء الى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة فإنّ أمة الملياري مسلم ليست كذلك

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:47
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