نصرالله: إن فتح الباب لحوارات ثنائية جادّة قد يفتحُ أفقاً في جدار الإنسداد القائم على صعيد الإنتخابات الرئاسية في لبنان وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل إلى نتيجة

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