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نصرالله: إن فتح الباب لحوارات ثنائية جادّة قد يفتحُ أفقاً في جدار الإنسداد القائم على صعيد الإنتخابات الرئاسية في لبنان وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل إلى نتيجة

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:51
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29/07/2023 13:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/07/2023 13:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/07/2023 13:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/07/2023 13:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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