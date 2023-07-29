Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله عن ملف الحدود: لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: إن فتح الباب لحوارات ثنائية جادّة قد يفتحُ أفقاً في جدار الإنسداد القائم على صعيد الإنتخابات الرئاسية في لبنان وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل إلى نتيجة
lebanon 24
29/07/2023 13:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من الشوف: أخطأنا كلبنانيين بحق بعضنا وعدوّنا اسمه الغريزة الطائفية والفقر والهجرة وتوطين شعب وتغيير هوية لبنان بتهجير شعبه واستبداله بشعب ثان وإسرائيل الطامعة بأرضنا وثرواتنا
lebanon 24
29/07/2023 13:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة ثلاثية" لحل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
29/07/2023 13:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأكيده تمسُّك لبنان بـ"الغجر".. نصرالله: لن نستخدم قوّة المقاومة لفرض أيّ خيار سياسيّ
lebanon 24
29/07/2023 13:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2023-07-29
05:28 | 2023-07-29
05:16 | 2023-07-29
05:15 | 2023-07-29
05:09 | 2023-07-29
05:03 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website