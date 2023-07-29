نصرالله عن ملف الحدود: لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات

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