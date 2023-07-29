مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس: اعتقد ان مجلس النواب سيقر مشروع القانون الذي سترسله الحكومة بناء لطلب نواب حاكم مصرف لبنان وسيكون هناك تشريع الضرورة واعتقد ان النصاب سيتأمن (الجديد)

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