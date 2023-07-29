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المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع: حميدتي يقود قواته في كافة المعارك طيلة الأشهر الثلاثة الماضية ولم يعرف التردد أو التخفي (الجزيرة)
Lebanon 24
29-07-2023
|
05:16
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