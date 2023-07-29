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زيلينسكي يزور مواقع القوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت التي سيطر عليها الجيش الروسي قبل أسابيع (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-07-2023 | 06:48
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