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وزير الاقتصاد الفرنسي في بكين: الاقتصاد الأخضر يمثل "فرصة فريدة" لتعزيز التعاون الصناعي بين فرنسا والصين (الشرق)

Lebanon 24
29-07-2023 | 07:14
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