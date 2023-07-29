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وزير الاقتصاد الفرنسي في الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين وفرنسا: ندافع عن رؤية متعددة الأطراف لنظام عالمي (الشرق)
Lebanon 24
29-07-2023
|
07:17
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