Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات خيرسون الموالية لروسيا: أسقطنا صواريخ أوكرانية كانت تهدف لتدمير خط السكة الحديد بين خيرسون والقرم (الجزيرة)

Lebanon 24
29-07-2023 | 07:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم خيرسون الموالي لروسيا: القوات الأوكرانية قصفت بصواريخ ستورم شادو بريطانية الصنع منتجع أطفال على بحر آزوف (الجزيرة)
lebanon 24
29/07/2023 16:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات المحلية الموالية لروسيا في خيرسون: 4 آلاف شخص نزحوا من مناطق الفيضانات ونقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة (الجزيرة)
lebanon 24
29/07/2023 16:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت 4 صواريخ على جسر تشونغارسكي بين خيرسون والقرم
lebanon 24
29/07/2023 16:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الموالية لروسيا: أوكرانيا قصفت بلدة نوفا كاخوفكا في خيرسون بطائرات مسيرة
lebanon 24
29/07/2023 16:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:15 | 2023-07-29
08:35 | 2023-07-29
08:14 | 2023-07-29
08:13 | 2023-07-29
07:45 | 2023-07-29
07:38 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website